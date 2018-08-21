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بالفيديو.. أوزيل والنني يهنئان المسلمين بحلول عيد الأضحى

الرياضة

بالفيديو.. أوزيل والنني يهنئان المسلمين بحلول عيد الأضحى
Reuters Edgar Su
بالفيديو.. أوزيل والنني يهنئان المسلمين بحلول عيد الأضحى
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حرص اللاعب المصري محمد النني متوسط ميدان نادي آرسنال الإنجليزي وزميله في "المدفعجية"، الألماني مسعود أوزيل على تهنئة المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك.

ونشر النني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في "تويتر" برفقة أوزيل، حيث وجه الثنائي رسالة تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى، وقال النني: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم"، بينما قال النجم الألماني: "عيد مبارك".

وكان آرسنال قد تعرض لهزيمتين في أول مرحلتين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأولى كانت أمام مانشستر سيتي بنتيجة (0-2)، والثانية أمام تشيلسي (2-3).

المصدر: تويتر

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