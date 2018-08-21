// 26.06.2018 по тикету 15478
بالفيديو.. أوزيل والنني يهنئان المسلمين بحلول عيد الأضحى
Reuters Edgar Su
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kogq
حرص اللاعب المصري محمد النني متوسط ميدان نادي آرسنال الإنجليزي وزميله في "المدفعجية"، الألماني مسعود أوزيل على تهنئة المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك.
ونشر النني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في "تويتر" برفقة أوزيل، حيث وجه الثنائي رسالة تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى، وقال النني: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم"، بينما قال النجم الألماني: "عيد مبارك".
Happy Eid 😃 @MesutOzil1088pic.twitter.com/rLD1bK8Gc5— Mohamed ELNeny (@ElNennY) 21 августа 2018 г.
وكان آرسنال قد تعرض لهزيمتين في أول مرحلتين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأولى كانت أمام مانشستر سيتي بنتيجة (0-2)، والثانية أمام تشيلسي (2-3).
المصدر: تويتر
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)