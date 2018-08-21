 
مباشر

الشرطة البيروفية تعتقل لاعبا أثناء المباراة متهما بـ"جريمة غريبة"

الرياضة

الشرطة البيروفية تعتقل لاعبا أثناء المباراة متهما بـ
Reuters Guadalupe Pardo
الشرطة البيروفية تقتحم ملعب كرة قدم لاعتقال لاعب متهم بـ"جريمة غريبة"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kog9

اقتحم رجال الشرطة في بيرو أرضية الملعب، الذي احتضن مواجهة "يونيون كيمبيري" وضيفه "سبورت خوانتا" ضمن منافسات مسابقة الكأس المحلية، لاعتقال أحد اللاعبين المشاركين في اللقاء.

وذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية أن رجال الشرطة أوقفوا المباراة، لإلقاء القبض على سيزار مونتاليفيو، مهاجم فريق "يونيون كيمبيري".

وبحسب المصدر، فقد تبين فيما بعد، أن اللاعب مسجل باسم "مزور"، وأن اسمه الحقيقي هو خوسيه كونتريراس، ووجهت له تهمة "انتحال شخصية".

وقال اللاعب خلال اقتياده خارج الملعب: "أنا لاعب كرة قدم ولست مجرما".

ولم تستكمل أطوار المباراة بعد هذه الواقعة، وتم اعتبار "يونيون كيمبيري" خاسرا.

المصدر: إنترفاكس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا