نجم مانشستر يونايتد يصف صلاح بالممثل المسرحي!

وجه لاعب مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل انتقادات لاذعة للنجم المصري محمد صلاح، متهما إياه بالتمثيل من أجل الحصول على ركلة جزاء في المباراة التي جمعت ليفربول وكريستال بالاس أمس.

وقال نيفيل في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندينت": "إنه سقوط مسرحي يقوم به الكثير من اللاعبين للحصول على ضربة جزاء، لكنه خطأ من ساكو (مدافع كريستال بالاس) الذي سمح لصلاح باتخاذ هذا القرار".

وأضاف المدافع الدولي الإنجليزي السابق: "لا يوجد دفع بدون شك، لكن صلاح نجح في الحصول على ركلة جزاء.. يوجد لاعب مثل هذا في كل ناد، من لمسة صغيرة يقع للحصول على ضربة جزاء".

وتمكن صلاح من الحصول على ضربة جزاء لمصلحة فريقه ليفربول، تسبب بها مدافع كريستال بالاس مامادو ساكو، قبل صفارة نهاية الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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المصدر: وكالات