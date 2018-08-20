سانشيز يحذف صورة مثيرة للجدل!

نشر التشيلي ألكسيس سانشيز صورة للعرض الأول لمجموعته من الملابس "Alexis by JJO"، مباشرة بعد الهزيمة المفاجئة لفريقه مانشستر يونايتد، أمام ضيفه برايتون (2-3)، اثارت حفيظة جماهيره.

واضطر ألكسيس سانشيز لحذف الصورة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نصف ساعة فقط من نشرها، بسبب غضب جماهير فريق الشياطين الحمر.

Loving Alexis Sanchez's new fashion range 🔥 pic.twitter.com/hOkSx6ewXE — SportsJOE (@SportsJOE_UK) 20 августа 2018 г.

وكتب مستخدم موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "POGBA" تغريدة عبر صفحته، تقول: "نحن ندفع لعارضة أزياء 500 ألف جنيه في الأسبوع".

We signed a model for 500K a week. — ⭐POGBA⭐ (@PogbalR_) 20 августа 2018 г.

ومن جملة تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، قال أحدهم: "هل أنت لاعب كرة قدم؟ الخسارة للتو أمام برايتون. اختيار ممتاز للتوقيت".

Are you a footballer? Just lost to Brighton. Great timing 🙈🙈🙈 — Jamie Halpin (@JamieHalpin10) 20 августа 2018 г.

ولم يشارك ألكسيس سانشيز في المباراة أمام برايتون بسبب "مشكلة صغيرة" كما قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد.

المصدر: "eurosport.ru"