أغويرو يدخل نادي الهدافين العشرة الأوائل للبريمير ليغ

حقق المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو عدة أرقام، بعد أن قاد فريقه مانشستر سيتي إلى فوز عريض على ضيفه هدرسفيلد (6-1)، في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم سيرخيو أغويرو ثلاثة أهداف "هاتريك" للسيتي في هذه المباراة، بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من زميله المهاجم البرازيلي غابريل جيسيوس، ولاعب خط الوسط الإسباني دافيد سيلفا، والمدافع الهولندي تيرينس كونغولو (هدف في مرماه).

ودخل النجم الأرجنتيني نادي الهدافين العشرة الأوائل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 146 هدفا، أحرزها خلال 208 مبارايات، ويتصدر النجم الإنجليزي السابق آلان شيرير القائمة برصيد 260 هدفا، متقدما بفارق 52 هدفا على وصيفه ومواطنه واين روني، لاعب فريق دي سي يونايتد الأمريكي.

Premier League all-time top scorers:



1. Alan Shearer- 260

2. Wayne Rooney- 208

3. Andrew Cole- 187

4. Frank Lampard- 177

5. Thierry Henry - 175

6. Robbie Fowler- 163

7. Jermain Defoe - 162

8. Michael Owen - 150

9. Les Ferdinand- 149

10. Sergio Aguero - 146 pic.twitter.com/EWVkj4i0ha — Ladbrokes (@Ladbrokes) 20 августа 2018 г.

وكذلك أصبح أغويرو، الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، ثاني أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في البريمير ليغ، برصيد 146 هدفا، متجاوزا بفارق هدفين النجم الهولندي روبن فان بيرسي، لاعب آرسنال ومانشستر يونايتد سابقا، بينما يتصدر القائمة الفرنسي تيري هنري لاعب آرسنال السابق، برصيد 175 هدفا.

كما بات الأرجنتيني ثاني أكثر لاعب في تاريخ البريميرليغ تسجيلا لـ "هاتريك" متساويا مع روبي فاولر بواقع 9 ثلاثيات "هاتريك" لكل منهما، في حين يتصدر آلان شيرار القائمة برصيد 11 ثلاثية.

المصدر: وكالات