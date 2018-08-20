الأولمبي البحريني يقتنص بطاقة العبور إلى ثمن نهائي الألعاب الآسيوية

حجز المنتخب الأولمبي البحريني بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، بعد فوزه الصعب اليوم على نظيره الماليزي (3-2) في ختام مباريات المجموعة الخامسة.

وتقدمت ماليزيا بعد 20 دقيقة من اللعب، بهدف حمل توقيع سافاري، قبل أن ينتفض المنتخب البحريني ويسجل ثلاثة أهداف متتالية، عن طريق محمد الحردان في الدقيقتين (33 و89)، وحمد الشمسان (37).

وسجل منتخب ماليزيا هدفا متأخرا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لم يؤثر على تأهل البحرين إلى الدور المقبل.

ورفعت البحرين رصيدها إلى أربع نقاط لتتأهل ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث من بين منتخبات المجموعات الست، وجاءت خلف ماليزيا وكوريا الجنوبية على الترتيب (6 نقاط).

المصدر: وكالات