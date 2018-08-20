"اليويفا" يكشف قائمة المرشحين 3 لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، قائمة المرشحين الثلاثة للظفر بجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز لعام 2018.

وضمت القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا من ريال مدريد إلى يوفنتوس، وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، ومتوسط ميدان نادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش.

وجاء تواجد الثلاثي في القائمة بعد أدائهم الجيد في مختلف المنافسات الأوروبية، التي شاركوا فيها مع فرقهم في الموسم الماضي.

وقاد رونالدو وزميله السابق في ريال مدريد مودريتش، النادي الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2017/2018، ونال النجم البرتغالي لقب هداف المسابقة.

أما المصري صلاح، فقد خطف الأضواء مع نادي ليفربول، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلقب هداف "البريمير ليغ"، كما قاد الفرعون المصري "الريدز" لبلوغ نهائي "التشامبيونز ليغ".

وخلت القائمة من اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وسيعلن "اليويفا" عن الفائز بجائزته في الـ30 من الشهر الجاري، على هامش مراسم حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.

المصدر: اليويفا