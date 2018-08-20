شبح رونالدو يلقي بظلاله على أول مباراة للريال .. رقم قياسي سلبي

شهد ملعب "سانتياغو برنابيو" الشهير، رقما قياسيا سلبيا بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال المباراة الافتتاحية لريال مدريد ضمن الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم.

فقد حضر مباراة الفريق الملكي وضيفه خيتافي، ليلة أمس، 48466 متفرجا فقط، وهو أقل حضور جماهيري في مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو" منذ 24 مايو 2009، عندما حضر 44270 متفرجا فقط لمشاهدة نجوم ريال مدريد، والقاسم المشترك في الحالتين، هو غياب النجم كريستيانو رونالدو.

Last night's attendance at the Bernabeu: 48,466



Their worst home league game attendance since May 24, 2009 (44,270)



No Cristiano, no crowd 🤔 pic.twitter.com/vCUd9WNl63 — Ladbrokes (@Ladbrokes) 20 августа 2018 г.

فقد انضم الدون رونالدو إلى صفوف الفريق الملكي بداية موسم (2009-2010) قادما من مانشستر يونايتد، ورحل في فترة الانتقالات الصيفية 2018.

وخاض رونالدو، يوم السبت الماضي، أول مباراة له بقميص البيانكونيري، في الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

يذكر ان ملعب "سانتياغو برنابيو" يتسع لـ 80044 متفرجا.

المصدر: "eurosport.ru"