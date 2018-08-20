السعودية تتكبد خسارة ثقيلة أمام كوريا الشمالية في الألعاب الآسيوية (فيديو)
تعرض منتخب السعودية الأولمبي لكرة القدم لخسارة ثقيلة (0-3) أمام نظيره الكوري الشمالي في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام مباريات المجموعة السادسة، ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2018.
ورفع منتخب كوريا الشمالية رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليرافق منتخب إيران متصدر المجموعة السادسة (4 نقاط) إلى الدور المقبل.
دورة الالعاب الاسيوية | السعودية 0 × 2 كوريا الشمالية | هدف الثاني كوريا الشمالية د24 الدفاع !!!!!!!!!! HD— فـهـد F24 (@iF24HD) 20 августа 2018 г.
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دورة الالعاب الاسيوية | السعودية 0 × 3 كوريا الشمالية | هدف الثالث كوريا الشمالية د51 عون السلولي !!! HD— فـهـد F24 (@iF24HD) 20 августа 2018 г.
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ورغم خسارته، فقد تأهل الأولمبي السعودي إلى الدور المقبل أيضا، كأفضل منتخب يحتل المركز الثالث بين منتخبات المجموعات الست.
المصدر: تويتر