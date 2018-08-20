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السعودية تتكبد خسارة ثقيلة أمام كوريا الشمالية في الألعاب الآسيوية (فيديو)

الرياضة

السعودية تتكبد خسارة ثقيلة أمام كوريا الشمالية في الألعاب الآسيوية (فيديو)
Reuters Issei Kato
السعودية تتكبد خسارة ثقيلة أمام كوريا الشمالية في الألعاب الآسيوية (فيديو)
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تعرض منتخب السعودية الأولمبي لكرة القدم لخسارة ثقيلة (0-3) أمام نظيره الكوري الشمالي في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام مباريات المجموعة السادسة، ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2018.

ورفع منتخب كوريا الشمالية رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليرافق منتخب إيران متصدر المجموعة السادسة (4 نقاط) إلى الدور المقبل.

ورغم خسارته، فقد تأهل الأولمبي السعودي إلى الدور المقبل أيضا، كأفضل منتخب يحتل المركز الثالث بين منتخبات المجموعات الست.

المصدر: تويتر

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