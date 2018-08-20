السعودية تتكبد خسارة ثقيلة أمام كوريا الشمالية في الألعاب الآسيوية (فيديو)

تعرض منتخب السعودية الأولمبي لكرة القدم لخسارة ثقيلة (0-3) أمام نظيره الكوري الشمالي في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام مباريات المجموعة السادسة، ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2018.

ورفع منتخب كوريا الشمالية رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليرافق منتخب إيران متصدر المجموعة السادسة (4 نقاط) إلى الدور المقبل.

دورة الالعاب الاسيوية | السعودية 0 × 2 كوريا الشمالية | هدف الثاني كوريا الشمالية د24 الدفاع !!!!!!!!!! HD



pic.twitter.com/1N0olPXgXf — فـهـد F24 (@iF24HD) 20 августа 2018 г.

دورة الالعاب الاسيوية | السعودية 0 × 3 كوريا الشمالية | هدف الثالث كوريا الشمالية د51 عون السلولي !!! HD



pic.twitter.com/W0ZYgcyzAK — فـهـد F24 (@iF24HD) 20 августа 2018 г.

ورغم خسارته، فقد تأهل الأولمبي السعودي إلى الدور المقبل أيضا، كأفضل منتخب يحتل المركز الثالث بين منتخبات المجموعات الست.

المصدر: تويتر