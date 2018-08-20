دجوكوفيتش يواصل عودته التصاعدية في التصنيف العالمي

واصل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا سابقا عودته التصاعدية، وانتقل من المركز العاشر إلى السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم.

وتقدم دجوكوفيتش أربع مراتب جديدة، بعد فوزه لأول مرة في مسيرته بلقب دورة سينسيناتي الأمريكية للماسترز (ذات الألف نقطة) على حساب السويسري روجر فيدرر.

ورفع دجوكوفيتش رصيده إلى 4445 نقطة، وهو نفس رصيد الكرواتي مارين سيليتش الذي حافظ على المركز السابع.

وبدوره، عزز فيدرر موقعه في المركز الثاني مقلصا الفارق بينه والإسباني رافائيل نادال من 3740 إلى 2960 نقطة.

🇷🇸 Novak Djokovic is Mover of the Week after completing the Career Golden Masters at @CincyTennis.



View Latest ATP Rankings ▶️ https://t.co/QLrQ2OUR7Bpic.twitter.com/77jGQG9jpA — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 20 августа 2018 г.

وفي ما يأتي تصنيف العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافائيل نادال 10040 نقطة

2- السويسري روجر فيدرر 7080

3- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5500

4- الألماني ألكسندر زفيريف 4845

5- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4615

6- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 4445

7- الكرواتي مارين سيليتش 4445

8- البلغاري غريغور ديميتروف 3790

9- النمساوي دومينيك تييم 3485

10- البلجيكي دافيد غوفان 3435

المصدر: وكالات