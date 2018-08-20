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بعد كسر أنفه.. حارس كييفو لرونالدو: شكرا يا أسطورة!

الرياضة

بعد كسر أنفه.. حارس كييفو لرونالدو: شكرا يا أسطورة!
Reuters Alberto Lingria
بعد كسر أنفه.. حارس كييفو لرونالدو: شكرا يا أسطورة!
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كشف ستيفانو سورينتينو حارس مرمى فريق كييفو فيرونا الإيطالي تفاصيل الرسالة التي تلقاها من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وأكد صاحب الـ39 عاما أنه تلقى رسالة اعتذار من رونالدو، الذي تسبب له في إصابة بكسر في الأنف، خلال المباراة التي جمعت كييفو وضيفه يوفنتوس السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكتب سورينتينو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تلقيت رسالة من كريستيانو رونالدو ويتمنى لي الشفاء والعودة سريعا".

وأضاف، "شكرا يا أسطورة".

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وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولم يتمكن النجم البرتغالي، الذي خاض أولى مبارياته الرسمية بقميص "السيدة العجوز" من هز شباك كييفو.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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