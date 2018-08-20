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دجوكوفيتش يهزم فيدرر ويتوج بلقب دورة سينسيناتي

الرياضة

دجوكوفيتش يهزم فيدرر ويتوج بلقب دورة سينسيناتي
Reuters USA Today Sports
دجوكوفيتش يهزم فيدرر ويتوج بلقب دورة سينسيناتي
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توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب دورة سينسيناتي الأمريكية للتنس للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه اليوم في المباراة النهائية على السويسري روجر فيدرر، بمجموعتين متتاليتين.

واحتاج النجم الصربي المصنف عاشرا عالميا إلى ساعة واحدة و25 دقيقة، للفوز على الأسطورة فيدرر المصنف ثانيا عالميا، بواقع (6-4 و6-4).

وهذا الفوز هو الـ24 لدجوكوفيتش في 46 مباراة جمعته بفيدير.

وبات "دجوكو"، بعد تتويجه بلقب دورة سينسيناتي، أول لاعب في العصر الحديث يفوز بكل دورات "الماسترز" التسع للتنس.

المصدر: وكالات

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