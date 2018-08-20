تعرف إلى أكبر المنتصرين من اللاعبين في الجولة الأولى من الدوريات الأوروبية

لعل البرتغالي أندريه سيلفا هو أكبر المنتصرين بعد انتهاء الجولة الأولى من الدوريات الأوروبية الكبرى بتسجيله لهاتريك في أول ظهور له بالليغا مع فريقه الجديد إشبيلية.

وقاد سيلفا فريقه الجديد للفوز 4-1 على مستضيفه رايو فوليكانو بتسجيله 3 أهداف في انطلاقة الليغا.

ويعتبر سيلفا أكبر المنتصرين في الجولة الأوروبية الأولى لأنه وببساطة سجل في مباراة واحدة أكثر من كل ما سجله في الدوري الإيطالي لصالح ميلان المعار منه في الموسم الماضي.

المصدر: RT