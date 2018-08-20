طرد 4 لاعبي سلّة يابانيين بعد "ليلة ساخنة" مع فتيات إثر الفوز على قطر!

طرد 4 لاعبين من فريق اليابان لكرة السلة بعد فضيحة طالتهم إثر قضائهم ليلة كاملة من المجون في الفندق الذي كانوا يعيشون فيه بجاكارتا.

وذكرت "أسوشيتيد برس" أن الفريق المحتفل، فاز على نظيره القطري 82-71 وقرر بعض أفراده التعبير عن فرحتهم بتناول المشروبات الكحولية في "جمعة" نسوية، حسب تقرير للبعثة.

وأعيد اللاعبون المطرودون إلى طوكيو، فيما لم يتم بعد الكشف عن أسمائهم.

المصدر: "أسوشيتيد برس"