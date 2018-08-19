ريال مدريد يبدأ الموسم بفوز مقنع على خيتافي

بدأ ريال مدريد مشواره بفوز مقنع هلى ضيفه خيتافي 2-0، اليوم الأحد، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم في جولته الأولى.

أحرز داني كارفاخال في (د.20) والويلزي غاريث بايل في (د.51) هدفي ريال مدريد.

وحصد الريال أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم من دون "كريستيانو رونالدو" وبقيادة مدربه الجديد جولين لوبيتيغي، في المقابل ظل فريق خيتافي من دون نقاط.

وبهذا الفوز استعاد الريال توازنه عقب خسارته أمام أتلتيكو مدريد 2 - 4 الأربعاء الماضي في كأس السوبر الأوروبي.

المصدر: وكالات