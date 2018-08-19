برتنز تفاجئ هاليب وتحرز لقب دورة سينسيناتي

أحرزت الهولندية كيكي برتنز لقب بطلة دورة سينسيناتي الأمريكية للتنس، بفوزها الأحد على المصنفة أولى عالميا، الرومانية سيمونا هاليب بواقع 2-6 و7-6 (8-6) و6-2.

وأحرزت برتنز (26 عاما) لقبها الثاني هذا العام بعد تتويجها في دورة تشارلستون في أبريل، والسادس في مسيرتها، لكن لقب اليوم هو الأهم، فيما سقطت هاليب في النهائي للمرة الثالثة في أوهايو بعد 2015 و2017.

.@kikibertens wins the 2018 @CincyTennis Title!



Beats Simona Halep 2-6, 7-6(6), 6-2!



It is Bertens’ first-ever victory over a World No. 1 and her first hardcourt title! pic.twitter.com/6ml1jh7tmr — WTA (@WTA) August 19, 2018

.@kikibertens gets to grips with her @CincyTennis 🏆



She will rise to a career-best No.13 on Monday. pic.twitter.com/Xo248puqZk — WTA (@WTA) August 19, 2018

ولم تكن الثالثة ثابتة مع هاليب التي توجت الأسبوع الماضي بدورة مونتريال الكندية، فخسرت النهائي مجددا بعد أن سقطت أمام الأمريكية سيرينا وليامس (2015) والإسبانية غاربيني موغوروز (2017).

المصدر: أ ف ب