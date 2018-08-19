 
مباشر

برتنز تفاجئ هاليب وتحرز لقب دورة سينسيناتي

الرياضة

برتنز تفاجئ هاليب وتحرز لقب دورة سينسيناتي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko52

أحرزت الهولندية كيكي برتنز لقب بطلة دورة سينسيناتي الأمريكية للتنس، بفوزها الأحد على المصنفة أولى عالميا، الرومانية سيمونا هاليب بواقع 2-6 و7-6 (8-6) و6-2.

وأحرزت برتنز (26 عاما) لقبها الثاني هذا العام بعد تتويجها في دورة تشارلستون في أبريل، والسادس في مسيرتها، لكن لقب اليوم هو الأهم، فيما سقطت هاليب في النهائي للمرة الثالثة في أوهايو بعد 2015 و2017.

ولم تكن الثالثة ثابتة مع هاليب التي توجت الأسبوع الماضي بدورة مونتريال الكندية، فخسرت النهائي مجددا بعد أن سقطت أمام الأمريكية سيرينا وليامس (2015) والإسبانية غاربيني موغوروز (2017).

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا