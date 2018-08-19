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ساسولو يطيح بإنتر في الجولة الأولى من "الكالتشيو"

الرياضة

ساسولو يطيح بإنتر في الجولة الأولى من
Reuters
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صدم إنتر جماهيره بخسارته 0-1 أمام مضيفه ساسولو، اليوم الأحد، في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

أحرز دومينيكو بيراردي هدف ساسولو الوحيد في (د.27 من ركلة جزاء)، فيما عجز إنتر عن تسجيل هدف التعادل طوال الوقت المتبقي من اللقاء.

وفي باقي المباريات، تغلب إمبولي على ضيفه كالياري 2-0، وسبال على مضيفه بولونيا 1-0، وتعادل بارما مع ضيفه أودينيزي بهدفين لمثلهما.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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