// 26.06.2018 по тикету 15478
ساسولو يطيح بإنتر في الجولة الأولى من "الكالتشيو"
Reuters
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صدم إنتر جماهيره بخسارته 0-1 أمام مضيفه ساسولو، اليوم الأحد، في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
أحرز دومينيكو بيراردي هدف ساسولو الوحيد في (د.27 من ركلة جزاء)، فيما عجز إنتر عن تسجيل هدف التعادل طوال الوقت المتبقي من اللقاء.
وفي باقي المباريات، تغلب إمبولي على ضيفه كالياري 2-0، وسبال على مضيفه بولونيا 1-0، وتعادل بارما مع ضيفه أودينيزي بهدفين لمثلهما.
المصدر: وكالات
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