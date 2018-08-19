// 26.06.2018 по тикету 15478
دزيكو ينقذ روما من فخ التعادل أمام تورينو في "الكالتشيو"
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استهل روما (ثالث الموسم الماضي) مسيرته في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز صعب 1-0، اليوم الأحد، على مضيفه تورينو في المرحلة الأولى من "الكالتشيو".
+3 #dajeRoma 🤜🏼💛❤#BC4@OfficialASRomapic.twitter.com/7BJjAAjtzw— Bryan Cristante (@Cristante) August 19, 2018
ويدين روما بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه البوسني إيدين دزيكو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في (د.89).
وبهذا الفوز، أحرز فريق العاصمة أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم.
المصدر: أ ف ب
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