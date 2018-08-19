دزيكو ينقذ روما من فخ التعادل أمام تورينو في "الكالتشيو"

استهل روما (ثالث الموسم الماضي) مسيرته في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز صعب 1-0، اليوم الأحد، على مضيفه تورينو في المرحلة الأولى من "الكالتشيو".

ويدين روما بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه البوسني إيدين دزيكو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في (د.89).

وبهذا الفوز، أحرز فريق العاصمة أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم.

المصدر: أ ف ب