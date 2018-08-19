مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حقق برايتون أولى المفاجآت بإسقاطه مانشستر يونايتد وصيف البطل 3-2، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتقدم برايتون في (د.25) عبر غلين موراي، ثم جاء الثاني بواسطة شاين دافي في (د.27)، إلا أن لوكاكو أعاد يونايتد إلى اللقاء بعد دقائق معدودة وقلص الفارقفي (د.34)، قبل أن يعود الفارق إلى هدفين مجددا قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء انتزعها الألماني باسكال غروس في (د.44)، وحاول مورينيو تدارك الموقف، فزج في بداية الشوط الثاني براشفورد بدلا من الإسباني خوان ماتا، ثم أخرج مارسيال لصالح البلجيكي مروان فلايني، إلا أن شيئا لم يتغير حتى (د.90+4) حين قلص بوغبا الفارق من ركلة جزاء انتزعها فلايني من دافي.

وكان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو استهل الموسم بالفوز على ليستر سيتي بطل 2016 بنتيجة 2-1، واضعا خلفه فترة التحضيرات الصعبة التي غاب عنها العديد من اللاعبين بسبب عطلتهم الممدة نتيجة مشاركتهم في كأس العالم وعلى رأسهم الفرنسي بول بوغبا.

المصدر: أ ف ب