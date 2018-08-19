// 26.06.2018 по тикету 15478
آسياد 2018.. سوريا تبلغ ثمن النهائي بفوز عريض على تيمور الشرقية
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تأهل منتخب سوريا إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في إندونيسيا، بعد فوزه على تيمور الشرقية 5-2 لحساب المجموعة الثالثة.
أحرز "لنسور قاسيون" كل من عبد الهادي شلحة ثنائية في (د.54 و90+2)، وزكريا حنان في (د.33)، ومحمود البحر في (د.43)، ومحمد كواية في (د.50) فيما سجل للمنتخب الخاسر والتر غاما في (د.15)، غارسيا دا سيلفا في (د.85).
وحاز منتخب سوريا على المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف الصين المتصدرة 9 نقاط والتي فازت على الإمارات 2-1 اليوم أيضا.
المصدر: وكالات
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