مانشستر سيتي يكتسح هادرسفيلد بسداسية في "البريميرليغ"

خرج مانشستر سيتي حامل اللقب منتصرا من مباراته الأولى بين جماهيره بنتيجة ساحقة 6-1 على هادرسفيلد تاون بفضل ثلاثية سيرجيو أغويورو في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تناوب على سداسية السيتي كل من سيرجيو أغويرو ثلاثية "هاتريك" في (د.25 و35 و75) وغابرييل جيسوس في (د.31) ودافيد سيلفا في (د.48) ومدافع هيديرسفيلد تيرينس كونجولو في (د.84 بالخطأ في مرمى فريقه)، بينما سجل جون ستانكوفيتش هدف هيديرسفيلد الوحيد في (د.43).

واستهل سيتي، الساعي لأن يكون أول فريق يحتفظ باللقب منذ عقد من الزمن وتحديدا منذ أن توج جاره يونايتد لثلاثة مواسم متتالية بين 2007 و2009، مشواره الأحد الماضي من ملعب أرسنال حين تغلب على مضيفه اللندني 2-0، ثم تمكن اليوم من الاحتفال مع جماهيره ببداية الموسم بأفضل طريقة.

وعلى غرار سيتي، حقق واتفورد فوزه الثاني تواليا في مستهل الموسم وجاء على حساب مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لأندري غراي في (د.3) وتروي ديني في (د.48) وويل هيوز في (د.51)، مقابل هدف لجيمس تراكوفسكي في (د.7).

المصدر: وكالات