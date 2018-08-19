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في أول ظهور له في "الكالتشيو".. رونالدو يكسر أنف حارس كييفو ويفقده الوعي!

الرياضة

في أول ظهور له في
Reuters
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تسبب النجم كريستيانو رونالدو في كسر أنف وإغماء حارس مرمى كييفو فيرونا، ستيفانو سورينتينو، وذلك خلال المباراة الأولى للبرتغالي مع فريقه الجديد يوفنتوس في "الكالتشيو".

وفقد سورينتينو(39 عاما) الوعي لبعض الوقت بعد تدخل قوي من رونالدو في الوقت بدل الضائع من المباراة أمس السبت،  قبل أن يستبدل اضطراريا.

وأكد نادي كييفو، اليوم الأحد، أن حارس مرماه المخضرم سورينتينو كسر في الأنف وأصيب في الكتف خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام يوفنتوس 2 - 3 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وقال كييفو في بيان: "عولج الكسر في أنف سورينتينو في المستشفى الذي نقل له بعد المباراة.. الحارس غادر المستشفى بعد خضوعه للعلاج اللازم".

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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