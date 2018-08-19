شاهد خطأ فادح من حكم هولندي باحتسابه هدفا لا أساس له!

ارتكب حكم مباراة فريقي "جويس" وضيفه "ستافورست" ضمن الدور الأول من منافسات كأس هولندا لكرة القدم خطأ كبيرا باحتسابه هدفا غير صحيح خلال مباراتيهما أمس السبت.

وفي إحدى هجمات "ستافورست" تقدم المهاجم وراوغ حارس أصحاب الأرض قبل أن يسدد باتجاه المرمى الخالي، ورغم مجاورة كرته القائم الأيمن إلا أنها عانقت الشباك بعد أن عبرت من خلال خلل في فتحات الشباك.

وبالرغم من حسرة وردة فعل المهاجم وزملائه على ضياع فرصة سهلة للتسجيل، قام الحكم باحتساب هدف للضيوف.

Hét moment van @vvgoes tegen @vvstaphorst in de KNVB Beker. De goal die geen goal mocht zijn. #goestapic.twitter.com/Rsr2Fvbycd — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) August 18, 2018

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وانتهت المباراة بفوز ستافورست برباعية نظيفة.

المصدر: sports.ru