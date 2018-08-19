 
مباشر

شاهد خطأ فادح من حكم هولندي باحتسابه هدفا لا أساس له!

الرياضة

شاهد خطأ فادح من حكم هولندي باحتسابه هدفا لا أساس له!
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko2w

ارتكب حكم مباراة فريقي "جويس" وضيفه "ستافورست" ضمن الدور الأول من منافسات كأس هولندا لكرة القدم خطأ كبيرا باحتسابه هدفا غير صحيح خلال مباراتيهما أمس السبت.

وفي إحدى هجمات "ستافورست" تقدم المهاجم وراوغ حارس أصحاب الأرض قبل أن يسدد باتجاه المرمى الخالي، ورغم مجاورة كرته القائم الأيمن إلا أنها عانقت الشباك بعد أن عبرت من خلال خلل في فتحات الشباك.

وبالرغم من حسرة وردة فعل المهاجم وزملائه على ضياع فرصة سهلة للتسجيل، قام الحكم باحتساب هدف للضيوف.

إقرأ المزيد
شاهد.. بسبب ركلة جزاء مباراة كرة قدم للسيدات تتحول لحلبة مصارعة !

وانتهت المباراة بفوز ستافورست برباعية نظيفة.

المصدر: sports.ru

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الذي أفشل مخطط الإمارات والسعودية "لاجتياح قطر عسكريا"؟