وصيف بطل العالم مصاب بمرض القلب.. صدمة كبيرة في الميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن توقف لاعبه الدولي الكرواتي إيفان سترينيتش عن ممارسة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة بعدما تم تشخيص معاناته من مشاكل في عضلة القلب.

وأعلن النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي: "خلال فحوص طبية روتينية يجريها الرياضيون المحترفون في إيطاليا، تبين أن إيفان سترينيتش يعاني من بداية تضخم في عضلة القلب، وسيتطلب الأمر فحوصا إضافية بعد فترة راحة".

AC Milan's Croatia World Cup defender Ivan Strinic has been forced to take a break from football after being diagnosed with a heart condition - the 31-year-old has not yet played for his new clubhttps://t.co/Gh9lFrjNZY #Strinic #ACMilan pic.twitter.com/IsHEqmJbmN — AFP Sport (@AFP_Sport) August 19, 2018

وكان ميلان يعول على سترينيتش في مسعاه لكسر هيمنة يوفنتوس على كرة القدم المحلية في الأعوام الماضية، إلى جانب لاعبين انضموا إلى صفوف الروسونيري هذا الصيف، من أمثال مواطنه نيكولا كالينيتش والأرجنتيني غونزالو هيغواين والمدافع ماتيا كالدارا وحارس المرمى الإسباني بيبي رينا.

وانضم المدافع البالغ 31 عاما، وأحد العناصر الأساسيين في التشكيلة الكرواتية التي بلغت المباراة النهائية لكأس العالم 2018، إلى النادي الإيطالي في يوليو الماضي لثلاثة أعوام قادما من سمبدوريا، ولم يلعب بعد أي مباراة مع ناديه الجديد.

🎙 Ivan Strinic's first words as a Rossonero: "I'm at one of the top clubs in the world" ❤⚫

Watch the full interview: https://t.co/EKhBGvw7AO

Il croato a @MilanTV: "Sono arrivato in uno dei club più grandi al mondo" ❤⚫

Guarda l'intervista completa: https://t.co/DEDPDt7Hw1 pic.twitter.com/hwYSNQCG13 — AC Milan (@acmilan) August 1, 2018

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وخاض سترينيتش 41 مباراة دولية، منها ست مباريات من سبع خاضها المنتخب الكرواتي في مسيرته نحو المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر أمام فرنسا بنتيجة 2-4 في النهائي.

المصدر: أ ف ب