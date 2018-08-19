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لاعبو ألافيس يقفون في ممر شرفي لنجوم برشلونة (فيديو)

الرياضة

لاعبو ألافيس يقفون في ممر شرفي لنجوم برشلونة (فيديو)
mundodeportivo/twitter
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وقف لاعبو ديبورتيفو ألافيس في ممر شرفي للاعبي برشلونة أمس السبت، قبل انطلاق المباراة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتلقى الفريق الكتالوني العملاق التحية من لاعبي الفريق الضيف، الذين وقفوا في ممر شرفي، كنوع من التكريم لفريق برشلونة بعد الفوز بلقب السوبر الإسباني، على حساب إشبيلية 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "طنجة الكبير" في شمال المغرب.

ويأتي هذا التصرف من لاعبي ألافيس على نقيض ما فعله لاعبو ريال مدريد في الموسم الماضي، بعد أن رفضوا القيام بمرر شرفي لفريق برشلونة المتوج بلقب الدوري الإسباني قبل أسابيع من انتهاء المسابقة.

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ومن المتوقع أن يتلقى فريق أتلتيكو مدريد تكريما مماثلا، وذلك بعد تتويجه بكأس السوبر الأوروبي عقب تغلبه على جاره ريال مدريد بنتيجة 4-2 في المباراة التي استضافتها العاصمة الإستونية تالين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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