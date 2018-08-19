فيدرر يضرب موعدا ناريا مع دجوكوفيتش في نهائي سينسيناتي

يتواجه السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش في نهائي بطولة سينسيناتي الأمريكية، سابع دورات الماسترز للألف نقطة.

وفي الدور نصف النهائي للبطولة، فاز فيدرر المصنف الأول في سينسيناتي على البلجيكي دافيد غوفان الـ11، بانسحاب الأخير من المجموعة الثانية بسبب الإصابة وكانت النتيجة تعادل اللاعبين 1-1 في المجموعة، بعد فوز فيدرر بالأولى 7-6.

Roger Federer advances to the #CincyTennis final, as David Goffin retires with the Swiss leading 7-6(3), 1-1.



Federer will meet Novak Djokovic on Sunday with an #ATPMasters1000 🏆 on the line. pic.twitter.com/HYmAWSPlGW — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 19, 2018

أما دجوكوفيتش المصنف عاشرا، فتجاوز الكرواتي مارين سيليتش السابع بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-4، 3-6 و6-3 خلال ساعتين ونصف الساعة.

Djokovic's hopes of completing the Career Golden Masters are still alive!



The former World No. 1 beats Cilic 6-4, 3-6, 6-3 to reach his 6⃣th #CincyTennis final. Will he lift his 1⃣st 🏆 at this #ATPMasters1000 event Sunday?



Let us know what you thought of his performance 👇 pic.twitter.com/F0yI1S6Bz9 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 18, 2018

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وتحمل المباراة النهائية الرقم 46 في تاريخ المواجهات بين فيدرر (37 عاما) ودجوكوفيتش (31 عاما)، ويتفوق الصربي بفارق فوز واحد (23 مقابل 22).

وسيسعى السويسري إلى إحراز لقب سينسيناتي للمرة الثامنة، أما الصربي فسيسعى إلى إحراز لقبها للمرة الأولى، علما بأنه اللقب الوحيد الذي لا يزال ينقصه من دورات الماسترز.

المصدر: أ ف ب