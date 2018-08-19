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فيدرر يضرب موعدا ناريا مع دجوكوفيتش في نهائي سينسيناتي

الرياضة

فيدرر يضرب موعدا ناريا مع دجوكوفيتش في نهائي سينسيناتي
AFP Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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يتواجه السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش في نهائي بطولة سينسيناتي الأمريكية، سابع دورات الماسترز للألف نقطة.

وفي الدور نصف النهائي للبطولة، فاز فيدرر المصنف الأول في سينسيناتي على البلجيكي دافيد غوفان الـ11، بانسحاب الأخير من المجموعة الثانية بسبب الإصابة وكانت النتيجة تعادل اللاعبين 1-1 في المجموعة، بعد فوز فيدرر بالأولى 7-6.

أما دجوكوفيتش المصنف عاشرا، فتجاوز الكرواتي مارين سيليتش السابع بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-4، 3-6 و6-3 خلال ساعتين ونصف الساعة.

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وتحمل المباراة النهائية الرقم 46 في تاريخ المواجهات بين فيدرر (37 عاما) ودجوكوفيتش (31 عاما)، ويتفوق الصربي بفارق فوز واحد (23 مقابل 22).

وسيسعى السويسري إلى إحراز لقب سينسيناتي للمرة الثامنة، أما الصربي فسيسعى إلى إحراز لقبها للمرة الأولى، علما بأنه اللقب الوحيد الذي لا يزال ينقصه من دورات الماسترز.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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