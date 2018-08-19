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هاليب تصعد إلى نهائي سنسيناتي للمرة الثالثة

الرياضة

هاليب تصعد إلى نهائي سنسيناتي للمرة الثالثة
Reuters USA Today Sports
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لحقت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا، بالهولندية كيكي بيرتنز في نهائي بطولة سنسيناتي الأمريكية للتنس، عقب فوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجموعتين دون رد.

وتمكنت المصنفة الأولى عالميا من حسم المباراة لصالحها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-4، خلال ساعة واحدة و16 دقيقة.

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وستبحث هاليب في المباراة النهائية أمام الهولندية بيرتنز، التي أقصت التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 3-6 و6-4 و6-2، عن أول ألقابها في البطولة بعد محاولتين باءتا بالفشل في 2015 أمام الأمريكية سيرينا ويليامز، والعام الماضي على يد الإسبانية غاربينيي موغوروزا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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