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الهولندية بيرتنز تقصي كفيتوفا وتبلغ نهائي سينسيناتي

الرياضة

الهولندية بيرتنز تقصي كفيتوفا وتبلغ نهائي سينسيناتي
AFP
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تأهلت الهولندية كيكي بيرتنز للمباراة النهائية لدورة سينسيناتي الأمريكية للتنس خامسة دورات البريميير للسيدات بفوزها على التشيكية بترا كفيتوفا السبت 3-6، 6-4، 6-2 ، اليوم السبت.

وتلتقي بيرتنز (26 عاما) في المباراة النهائية، الفائزة من ثانية نصف النهائي بين الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى، والبيلاروسية آرينا سابالينكا.

وهذه المرة الثانية في غضون أسبوع تفوز فيها بيرتنز المصنفة 17 عالميا، على كفيتوفا المصنفة سادسة عالميا وبطلة ويمبلدون مرتين، بعدما سبق لها إخراجها من الدور الثالث لدورة مونتريال الكندية.

وسبق لبيرتنز الفوز في الموسم الحالي بدورة تشارلستون الإنجليزية على الملاعب الترابية في أبريل الماضي، والحلول وصيفة لكفيتوفا في مدريد.

المصدر: أ ف ب          

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