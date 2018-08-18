الهولندية بيرتنز تقصي كفيتوفا وتبلغ نهائي سينسيناتي

تأهلت الهولندية كيكي بيرتنز للمباراة النهائية لدورة سينسيناتي الأمريكية للتنس خامسة دورات البريميير للسيدات بفوزها على التشيكية بترا كفيتوفا السبت 3-6، 6-4، 6-2 ، اليوم السبت.

وتلتقي بيرتنز (26 عاما) في المباراة النهائية، الفائزة من ثانية نصف النهائي بين الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى، والبيلاروسية آرينا سابالينكا.

.@kikibertens books her place in the @CincyTennis final!



Defeats Petra Kvitova 6-3, 4-6, 6-2!



It is Bertens' third final berth of the season, her 12th career win over a top 10 player and her second win against Kvitova in the last 9 days! pic.twitter.com/QKS3AgZuf0 — WTA (@WTA) August 18, 2018

وهذه المرة الثانية في غضون أسبوع تفوز فيها بيرتنز المصنفة 17 عالميا، على كفيتوفا المصنفة سادسة عالميا وبطلة ويمبلدون مرتين، بعدما سبق لها إخراجها من الدور الثالث لدورة مونتريال الكندية.

وسبق لبيرتنز الفوز في الموسم الحالي بدورة تشارلستون الإنجليزية على الملاعب الترابية في أبريل الماضي، والحلول وصيفة لكفيتوفا في مدريد.

المصدر: أ ف ب