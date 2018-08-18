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آنشيلوتي يجتاز الاختبار الأول مع نابولي في "الكالتشيو"

الرياضة

آنشيلوتي يجتاز الاختبار الأول مع نابولي في
AFP
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تغلب فريق نابولي على مضيفه لاتسيو 2-1، اليوم السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب (الأوليمبيكو) ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

سجل البولندي أركاديوش ميليك في (د.45) و لورنزو إنسيني في (د.59) هدفي نابولي، بينما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد تشيرو إيموبيلي في (د.25). 

وبذلك الفوز، تمكن نابولي من حصد أول 3 نقاط له في مشواره بالبطولة تحت قيادة مدربه الجديد كارلو آنشيلوتي، الذي جاء خلفا لماوريسيو ساري، المدرب الحالي لفريق تشيلسي الإنجليزي، ليحتل الوصافة مؤقتا، بينما فشل لاتسيو من حصد أي نقاط ليتذيل جدول ترتيب الكالتشيو.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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