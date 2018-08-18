بايرن ميونيخ ينجو من مفاجأة فريق "مغمور" في كأس ألمانيا

احتاج بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إلى أكثر من 80 دقيقة ليكسر صمود منافسه المغمور دروخترزن آسل ويفوز 1-0 في الدور الأول من كأس ألمانيا اليوم السبت.

وبدأ بايرن، الفائز بكأس السوبر الألمانية على حساب فرانكفورت يوم الأحد الماضي، غير مستعد لانطلاق الدوري يوم الجمعة المقبل وفشل رغم الاستحواذ التام في صنع الفرص ضد فريق ينافس في دوري المقاطعات.

وأشرك الفريق البافاري تشكيلة قوية لكنه انتظر حتى (د.82) لحسم الفوز عندما وضع روبرت ليفاندوفسكي الكرة داخل الشباك من مدى قريب.

وكافح دروخترزن اسل، الذي رفض نقل المباراة إلى ملعب أكبر من ملعبه بالقرب من هامبورج والحصول على عائد أكبر من بيع التذاكر قائلا إن مواجهة تاريخية مثل هذه يجب أن يخوضها على ملعبه، وأمام جمهوره البالغ 7500 متفرج.

وأحرز ليفاندوفسكي هدف الفوز ليتأهل للدور التالي وسط شعور المدرب الجديد نيكو كوفاتش براحة.

وأحرز الفريق البافاري لقب الكأس 18 مرة (رقم قياسي)، وتعود خسارته الأخيرة في الدور الأول إلى 24 عاما.

وعانى فرانكفورت بدون كوفاتش مدربه السابق وخسر 2-1 أمام أولم ليودع البطولة لكن تأهل كل من فولفسبورغ وهوفنهايم وفيردر بريمن وباير ليفركوزن.

المصدر: وكالات