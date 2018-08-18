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باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على غانغان بفضل مبابي

الرياضة

باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على غانغان بفضل مبابي
AFP
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حقق باريس سان جرمان حامل اللقب فوزا ثمينا بعد أن قلب تأخره أمام غانغان 0-1 إلى فوز ثان هذا الموسم 3-1 بفضل مهاجمه العائد كيليان مبابي السبت في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

تقدم غانغان عبر لاعبه نولان في (د.20)، ورد سان جيرمان بواسطة نيمار في (د.53) وكيليان مبابي هدفين في (د.82 و90).

وبهذا الفوز، رفع سان جرمان رصيده إلى 6 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما بقي غانغان بلا رصيد في جدول ترتيب "الليغ1".

المصدر: وكالات

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