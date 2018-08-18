 
مباشر

رونالدو يستهل مشواره مع يوفنتوس بفوز بالغ الصعوبة

الرياضة

رونالدو يستهل مشواره مع يوفنتوس بفوز بالغ الصعوبة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko03

استهل البرتغالي كريستيانو رونالدو مشواره مع يوفنتوس بطل الكالتشيو في المواسم الـ7 الأخيرة بفوز في الوقت القاتل على مضيفه كييفو فيرونا 3-2 في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.

وسجل ليوفنتوس لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة في (د.3) ومدافع كييفو فيرونا ماتيا باني خطأ في مرمى فريقه في (د.77)  وفيديريكو بيرنارديسكي في (د.90+3)  بعد دقائق قليلة من الغاء الحكم فابريتسيو باسكوا إصابة سجلها الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وتجاوزت الكرة خط المرمى، إلا أن الحكم احتسب خطأ على رونالدو للمسه الكرة بيده.

في المقابل سجل لكييفو فيرونا البولندي ماريوس ستيبينسكي في (د.38) وايمانويلي جاكيريني في (د.56 من ركلة جزاء).

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. عروض خلابة للضوء والماء.. المهرجان الدولي للألعاب النارية