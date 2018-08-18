رونالدو يستهل مشواره مع يوفنتوس بفوز بالغ الصعوبة

استهل البرتغالي كريستيانو رونالدو مشواره مع يوفنتوس بطل الكالتشيو في المواسم الـ7 الأخيرة بفوز في الوقت القاتل على مضيفه كييفو فيرونا 3-2 في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.

وسجل ليوفنتوس لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة في (د.3) ومدافع كييفو فيرونا ماتيا باني خطأ في مرمى فريقه في (د.77) وفيديريكو بيرنارديسكي في (د.90+3) بعد دقائق قليلة من الغاء الحكم فابريتسيو باسكوا إصابة سجلها الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وتجاوزت الكرة خط المرمى، إلا أن الحكم احتسب خطأ على رونالدو للمسه الكرة بيده.

في المقابل سجل لكييفو فيرونا البولندي ماريوس ستيبينسكي في (د.38) وايمانويلي جاكيريني في (د.56 من ركلة جزاء).

المصدر: وكالات