ليستر سيتي يعبر وولفرهامبتون بثنائية في "البريميرليغ"

اقتنص ليستر سيتي انتصاره الأول هذا الموسم بالفوز على وولفرهامبتون 2-0، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت، اليوم السبت.

جاء الهدف الأول في (د.29) عبر النيران الصديقة بتوقيع مات دوهيرتي بالخطأ في مرماه، ثم تكفل جيمس ماديسون بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في (د.45).

واضطر ليستر للعب منقوصا منذ (د.66) بعد طرد المهاجم الدولي جيمي فاردي ببطاقة حمراء مباشرة.

وبهذا يتذوق "الثعالب" طعم الفوز الأول، بعد الخسارة في اللقاء الافتتاحي على يد مانشستر يونايتد (2-1)، ويضيفوا أول 3 نقاط لرصيدهم التي تجعلهم في المرتبة التاسعة مؤقتا، في المقابل تجمد رصيد وولفرهامبتون عند نقطة وحيدة في المركز الرابع عشر مؤقتا.

وعاد بورنموث بانتصار ثمين من عقر دار مضيفه وست هام يونايتد، بعدما كان متأخرا بهدف ليفوز 2-1 على الملعب (الأولمبي).

وضع المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش الفريق اللندني في المقدمة في (د.33 من ركلة جزاء). إلا أن الضيوف انتفضوا في النصف الثاني وقلبوا الطاولة على أصحاب الأرض في غضون 6 دقائق أولا عبر كالوم ويلسون في (د.60) ثم بعدها في (د.66) بواسطة ستيف كوك.

وبهذا يواصل بورنموث عزف نغمة الانتصارات ويحصد العلامة الكاملة 6 نقاط، ويأتي ثانيا خلف "سبيرز" بفارق الأهداف.

فيما تجرع رجال المخضرم التشيلي مانويل بليجريني خسارتهم الثانية، بعد السقوط المذل برباعية نظيفة، ليقبعوا في قاع الترتيب دون رصيد.

المصدر: وكالات