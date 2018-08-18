كين يكسر لعنة أغسطس ويقود توتنهام للفوز على فولهام

سجل المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، الهدف الثالث لفريقه أمام فولهام، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ويمبلي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن الهدف الذي سجله كين يعد الأول في مسيرته خلال شهر أغسطس في مسابقة الدوري الإنجليزي.

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وفاز توتنهام على فولهام بنتيجة 3-1، سجل أهداف أصحاب الأرض كل من البرازيلي لوكاس مورا وكيران تريبير وهاري كين في الدقائق 43 و74 و77 على الترتيب، فيما جاء هدف فولهام الوحيد عند الدقيقة 52 عن طريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

المصدر: وكالات