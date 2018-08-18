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المنتخب السعودي يتوّج بكأس العالم لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة

الرياضة

المنتخب السعودي يتوّج بكأس العالم لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة
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توج المنتخب السعودي بكأس العالم لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه اليوم على نظيره الأرجنتيني 2-0 في نهائي البطولة التي استضافتها السويد.

ويدين الأخضر السعودي بفوزه في النهائي لنجمه عبد الله الدوسري صاحب هدفي الأخضر في الدقيقتين 24 و81 من ركلتين حرتين نفذهما بغاية البراعة والإتقان.

وتوج المنتخب السعودي بالبطولة أول مرة في نسخة 2006 في ألمانيا، بعد الفوز على هولندا في النهائي 9ـ8 بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 4ـ4.

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ثم عاد الأخضر السعودي للتتويج للمرة الثانية بالبطولة عام 2010 في جنوب إفريقيا، بعد الفوز في النهائي على هولندا أيضا بهدف نظيف، وفي نسخة 2014 بالبرازيل، توّج الأخضر بالكأس بعد الفوز على جنوب أفريقيا 4ـ2.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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