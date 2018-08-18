تسيسكا موسكو يحقق انتصاره الأول في الدوري الروسي هذا الموسم (فيديو)

حقق تسيسكا موسكو فوزا ثمينا بثلاثية نظيفة على ضيفه أرسنال القادم من مدينة تولا، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف نادي الجيش الأحمر الروسي كل من الأوروغوياني أبيل هيرنانديز والكرواتي كريستيان بيستروفيتش وفيودر تشالوف في الدقائق 10 و78 و82 على الترتيب.

ولعب أرسنال منذ الدقيقة 67 بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه غيا غريغالافا بعد تعمده لمس الكرة بيده لقطع هجمة مرتدة لأصحاب الأرض.

وهذا الفوز هو الأول لتسيسكا بعد 4 جولات من عمر الدوري، حيث سبق أن تعادل في مباراتين وخسر ثالثة، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد أرسنال تولا عند 4 نقاط في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري.

المصدر: rfpl/twitter