الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يهدر الفوز على كارديف في الثواني الأخيرة

انتهت المباراة بين كارديف سيتي وضيفه نيوكاسل يونايتد بالتعادل السلبي، اليوم السبت، في انطلاقة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وفشل نيوكاسل يونايتد في استغلال ضربة جزاء حصل عليها في اللحظات الأخيرة (د.90+6) بعد أن أضاعها البرازيلي كينيدي ليهدر فرصة تحقيق الفوز الأول لفريقه هذا الموسم في البريمييرليغ.

وبهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة، واحتل نيوكاسل، الذي لعب لقاء اليوم منقوصا بعد طرد إيزاك هايدن في (د.66)، المركز الثالث عشر برصيد نقطة، يليه كارديف بفارق الأهداف.

المصدر: وكالات