 
مباشر

الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يهدر الفوز على كارديف في الثواني الأخيرة

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يهدر الفوز على كارديف في الثواني الأخيرة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knzb

انتهت المباراة بين كارديف سيتي وضيفه نيوكاسل يونايتد بالتعادل السلبي، اليوم السبت، في انطلاقة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وفشل نيوكاسل يونايتد في استغلال ضربة جزاء حصل عليها في اللحظات الأخيرة (د.90+6) بعد أن أضاعها البرازيلي كينيدي ليهدر فرصة تحقيق الفوز الأول لفريقه هذا الموسم في البريمييرليغ.

وبهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة، واحتل نيوكاسل، الذي لعب لقاء اليوم منقوصا بعد طرد إيزاك هايدن في (د.66)، المركز الثالث عشر برصيد نقطة، يليه كارديف بفارق الأهداف.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. طائرة الرئيس الروسي تحط في برلين.. قمة مرتقبة مع ميركل