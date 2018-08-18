دخول مشترك للكوريتين في حفل افتتاح آسياد 2018

دخل رياضيو الكوريتين الشمالية والجنوبية بشكل مشترك إلى حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ 18 في جاكرتا وساروا معا خلف العلم الموحد في أحدث خطوات التقارب بين الجارتين الخصمين.

وحملت لاعبة كرة السلة الكورية الجنوبية ليم يونغ-هوي العلم الموحد ذا اللونين الأبيض والأزرق، وخلفها رياضيون من البلدين، خلال افتتاح "آسياد 2018" على ملعب غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا.

وحضر حفل الافتتاح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح، وعدد من الشخصيات.

وهي المرة الثانية التي تقوم الكوريتان بخطوة مماثلة هذه السنة، بعد دخول رياضييهما بشكل مشترك الى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في فبراير الماضي.

ولا زال البلدان رسميا في حالة حرب منذ انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية عام 1953. وبعد أشهر من التوتر على خلفية البرنامج النووي والصاروخي للشمال، قام البلدان بسلسلة من خطوات التقارب في الأشهر الماضية، أبرزها القمة التي عقدها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين، وذلك في أبريل الماضي.

وستشارك الكوريتان بفريق مشترك في كرة السلة النسائية والكانوي والتجذيف، في "آسياد 2018" التي تستمر حتى الثاني من سبتمبر.

المصدر: أ ف ب