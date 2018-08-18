برشلونة أمام تحقيق رقم تاريخي في مباراة اليوم

يقف برشلونة على بعد خطوة من تحقيق رقم تاريخي جديد، خلال أولى مبارياته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، وذلك عندما يستضيف ديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة على بعد هدف واحد، من الوصول إلى 6000 هدف في تاريخ النادي الكتالوني في بطولة الدوري الإسباني.

A un gol del 6.000 en la Liga https://t.co/gepKQ3qhJWpic.twitter.com/VOAuQz45Pj — Diario SPORT (@sport) August 17, 2018

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وأوضحت أن في رصيد برشلونة حتى الآن 5 آلاف و 999 هدفا في بطولة الدوري الإسباني، مضيفة أن الفريق كان بحاجة لهدفين للوصول إلى 6 آلاف في المباراة الأخيرة من الموسم الماضي، لكنه اكتفى بهدف وحيد في مرمى نظيره ريال سوسييداد.



وأشارت الصحيفة إلى أن قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجل الهدف رقم 5000 عام 2009، كما أنه سجل الأهداف رقم 5100 في عام 2010، و5300 و5400 في عام 2012، و5900 في عام 2017.



وذكرت أن الفرصة متاحة أمام نجم الكرة الأرجنتينية لتسجيل الهدف رقم 6000 لبرشلونة، وذلك في موسمه الـ15 مع الفريق الكتالوني العملاق.

المصدر: وكالات