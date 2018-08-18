فيدرر ودجوكوفيتش يبلغان نصف نهائي سينسيناتي

بلغ السويسري المصنف ثانيا عالميا روجر فيدرر نصف نهائي دورة سينسيناتي الأمريكية للتنس، بتفوقه على مواطنه ستانيسلاس فافرينكا في مباراة عطلها الطقس لبعض الوقت.

ويلاقي فيدرر في الدور نصف النهائي البلجيكي دافيد غوفان، الذي تأهل على حساب الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، بينما سيجمع نصف النهائي الثاني بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والكرواتي مارين سيليتش.

وواصل الطقس التأثير على مجريات الدورة التي انطلقت مطلع الأسبوع، وأدى ليل الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة، إلى تعطيل مباراة ربع النهائي بين فيدرر وفافرينكا، علما أن اللاعبين كانا يخوضان المباراة الثانية لهما في اليوم ذاته بسبب تعطل معظم مباريات الرجال الخميس بسبب الأمطار.

وانتهت المواجهة بين الصديقين فيدرر وفافرينكا 6-7 (2-7)، 7-6 (8-6) و6-2، إلا أنها توقفت لـ21 دقيقة بعدما طلب المنظمون من اللاعبين مغادرة الملعب، ومن المشجعين الاحتماء، في ظل طقس عاصف.

إلى ذلك، واصل دجوكوفيتش المتوج الشهر الماضي بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، مسيرته الناجحة في سينسيناتي.

وفاز المصنف عاشرا على الكندي ميلوس راونيتش 7-5، 4-6، و6-3، علما بأنه كان يخوض أيضا مباراته الثانية في اليوم ذاته، بعد فوزه على حامل اللقب البلغاري غريغور ديميتروف في وقت سابق الجمعة بثلاث مجموعات أيضا.

وسيكون دجوكوفيتش في نصف النهائي على موعد مع الكرواتي سيليتش المصنف سابعا، والذي تفوق على الإسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 13 بنتيجة 7-6 (9-7)، و6-4.

المصدر: أ ف ب