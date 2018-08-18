شاهد.. حارس يسجل هدفا رائعا وينقذ فريقه من الخسارة في الوقت القاتل

سجل جوردان نيكسون حارس مرمى فريق "غيسبورو" هدفا ثمينا في اللحظات الأخيرة من المباراة أمام "نيوتون إيكليف" ضمن منافسات الدور الأول لكأس إنجلترا لكرة القدم.

وعند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم "نيوتون إيكليف" 3-2، ترك نيكسون مرماه وتقدم للمشاركة في آخر هجمة لفريقه قبل صافرة نهاية اللقاء.

وعلى طريقة المهاجمين الكبار استقبل نيكسون الكرة المرتدة من دفاع الخصم بصدره قبل أن يسددها صاروخية في المقص الأيمن معلنا تعديل النتيجة 3-3.

وتأهل فريق الحارس نيكسون إلى الدور الثاني بعد فوزه في مباراة الإياب بهدفين نظيفين.

So the FA Cup started on Saturday and @guistownfc goalkeeper Jordan Nixon equalised in the 94th minute 😱 pic.twitter.com/CbZmfhXDPl — The Non-League Paper (@NonLeaguePaper) August 13, 2018

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المصدر: لينتا رو