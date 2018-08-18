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عرض "خرافي" من ريال مدريد لضم البرازيلي نيمار!

الرياضة

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AFP Kirill KUDRYAVTSEV
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عاد الحديث عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بضم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد إخفاق النادي الملكي في التتويج بكأس السوبر الأوروبي عقب الخسارة أمام الجار أتلتيكو.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، يرغب في التعاقد مع لاعب يكون بديلا لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى يوفنتوس الإيطالي بعد الخسارة الكبيرة أمام أتلتيكو مدريد 2-4 في مباراة كأس السوبر الأوروبية التي استضافتها العاصمة الإستونية تالين.

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وحسب الصحيفة، فإن بيريز ينتظر أن يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجبار النادي الباريسي على بيع لاعب أو أكثر في صفوفه لتفادي مخالفة قانون اللعب المالي النظيف من أجل تقديم عرض بقيمة 300 مليون يورو لضم النجم البرازيلي.

يذكر أن نيمار أكد منذ فترة على هامش مشاركته في مزاد علني خيري في مدينة ساو باولو البرازيلية، استمراره في صفوف النادي الباريسي، وقال: "أنا باق، باق في باريس، وعقدي مستمر".

المصدر: وكالات

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