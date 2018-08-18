وصول الأسطورة بولت إلى سيدني وعينه على احتراف كرة القدم

وصل العداء الجامايكي الأسطوري أوسين بولت اليوم إلى أستراليا، حيث سيخوض فترة تجريبية مع ناد محلي أملا في نيل عقد احترافي لمزاولة كرة القدم، الحلم الذي يطارده منذ اعتزال ألعاب القوى.

وسيخوض الجامايكي صاحب الـ31 عاما والمتوج بثماني ميداليات ذهبية أولمبية و11 لقبا عالميا، تجربته مع نادي سنترال كوست مارينرز الذي سيسمح له بخوض التمارين معه لمدة غير محددة، على أمل أن يثبت جدارته ويتمكن من نيل عقد ممارسة اللعبة باحتراف.

ويأتي وصول حامل الرقم القياسي العالمي في سباقي 100م و200م، قبل أكثر من شهرين على انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الأسترالي لكرة القدم، المقررة أواخر أكتوبر القادم.

إقرأ المزيد

وسبق لبولت وأن خاض تجارب كروية مع بوروسيا دورتموند الألماني، وفي جنوب إفريقيا والنرويج، إلا أنها لم تؤد إلى منحه عقدا احترافيا.

وأكد أنه يشعر بالقلق والترقب قبل بدء تجربته مع النادي الأسترالي الذي يقع مقره في مدينة غوسفورد، التي تبعد 75 كم شمال العاصمة سيدني.

وسبق لبولت، العاشق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأن أكد مرارا أن مزاولة كرة القدم كمحترف تعد "حلما" بالنسبة إليه، وقال: "الأمر يتطلب الكثير من العمل والتدريب للوصول إلى المستوى المطلوب".

المصدر: أ ف ب