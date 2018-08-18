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شاهد.. رونالدو يغني وسط تشجيع حار من الجمهور

الرياضة

شاهد.. رونالدو يغني وسط تشجيع حار من الجمهور
AFP sabella Bonotto
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أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موهبته الغنائية أيضا، قبل أول مباراة مع فريقه الجديد يوفنتوس، عندما سيحل ضيفا على كييفو اليوم في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رونالدو واقفا على كرسي في وسط قاعة مليئة بلاعبي يوفنتوس، وهو يغني أمام زملائه الذين شجعوه بحرارة.

ووفقا لتقاليد نادي السيدة العجوز، يجري حفل استقبال سنوي يقيمه النادي على شرف اللاعبين الجدد، ويقوم فيه العناصر الجدد بالغناء أمام زملائهم.

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وشارك في حفل الاستقبال كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإيطالي ليوناردو بونوتشي، والألماني أيمري تشان، والبرتغالي جواو كانسيلو، والإيطالي ماتيا بيرين.

المصدر: وكالات

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