// 26.06.2018 по тикету 15478
مشجعون فرنسيون يصطفون للحصول على قميص "الديوك" مزينا بالنجمة الثانية
AFP FRANCK FIFE
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وقف الكثير من عشاق كرة القدم في فرنسا أمس الجمعة في طوابير ليكونوا أول من يحصل على الزي الجديد لمنتخب بلادهم المزين بنجمة ثانية في أعقاب التتويج بكأس العالم التي استضافتها روسيا.
وأحرزت فرنسا كأس العالم لأول مرة عام 1998، ونالت النجمة الأولى بفضل الأسطورة زين الدين زيدان صانع اللعب في ذلك الوقت.
وفي المباراة النهائية للمونديال الروسي فاز منتخب الديوك بنتيجة 4-2 على نظيره الكرواتي الذي حقق الميدالية الفضية في المونديال لأول مرة في تاريخه.
ويبلغ سعر القميص الرسمي لمنتخب فرنسا الذي تنتجه شركة (نايك) المتخصصة في إنتاج الألبسة والمعدات الرياضية 85 يورو أي حوالي 97 دولارا.
المصدر: رويترز
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