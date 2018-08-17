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الوداد المغربي والأهلي المصري إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

الرياضة

الوداد المغربي والأهلي المصري إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا
AFP
صورة من الأرشيف
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حجز الوداد الرياضي المغربي "حامل اللقب" والأهلي المصري بطاقتيهما إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بفوز الأول على ماميلودي صنداونز1-0 والثاني على الترجي التونسي بذات النتيجة.

وتمكن الوداد الرياضي المغربي، اليوم الجمعة، من الفوز على ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بهدف سجله أنس الأصباحي في (د.56)، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة الثالثة.

وابتعد الوداد في صدارة المجموعة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، وذلك قبل الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول.

وفي رادس، حسم الأهلي المصري القمة التقليدية مع مضيفه الترجي التونسي في المجموعة الأولى بفوزه عليه 1-0، بهدف سجله مهاجمه المغربي وليد أزارو في (د.32)، ليترافق وإياه إلى الدور ربع النهائي بعدما كان الفريق التونسي قد ضمن التأهل في وقت سابق.

وفي المجموعة الثانية، تعادل وفاق سطيف الجزائري وضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي حامل اللقب خمس مرات آخرها قبل ثلاثة أعوام 1-1، علما أن الفريق الكونغولي كان حجز بطاقته سابقا إلى ربع النهائي.

وسجل لوفاق سطيف محمد بكير في (د.59)، ولمازيمبي المدافع الزامبي شونغو كاياسو في (د.76).

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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