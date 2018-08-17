ريمس يصدم ليون ويحقق فوزه الثاني تواليا في "الليغ1"

واصل فريق ريمس انطلاقته القوية في الدوري الفرنسي، وحقق انتصاره الثاني على التوالي، بتغلبه على ليون 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية.

أحرز هدف الفريق الفائز بابلو شافاريا في (د.32).

90'+3 C'est fini !!!!! Première réception et déjà une première sensation pour le #SDR, qui s'offre l'@OL ! Ce soir, les Rémois sont comblés et occupent même provisoirement la tête de cette @Ligue1Conforama !!! #SDROL#ReimsQuiGagne 👌👏👏 pic.twitter.com/YDQ3XkKXNC — Stade de Reims (@StadeDeReims) August 17, 2018

وبهذا الفوز، رفع ريمس رصيده إلى 6 نقاط، وكان قد تغلب على نيس بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى، في المقابل، توقف رصيد ليون عند 3 نقاط، بفوزه على أميان 2-0 في الجولة الأولى.

المصدر: وكالات