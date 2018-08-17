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ريمس يصدم ليون ويحقق فوزه الثاني تواليا في "الليغ1"

الرياضة

ريمس يصدم ليون ويحقق فوزه الثاني تواليا في شعار الدوري الفرنسي لكرة القدم
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واصل فريق ريمس انطلاقته القوية في الدوري الفرنسي، وحقق انتصاره الثاني على التوالي، بتغلبه على ليون 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية.

أحرز هدف الفريق الفائز بابلو شافاريا في (د.32).

وبهذا الفوز، رفع ريمس رصيده إلى 6 نقاط، وكان قد تغلب على نيس بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى، في المقابل، توقف رصيد ليون عند 3 نقاط، بفوزه على أميان 2-0 في الجولة الأولى.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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