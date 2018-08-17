فيدرر ودجوكوفيتش ودل بوترو إلى ربع نهائي سينسيناتي

تأهل السويسري روجر فيدرر المصنف ثانيا والصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف عاشرا للدور ربع النهائي من سينسناتي الأمريكية للتنس، إحدى دورات الماسترز ذات الألف نقطة.

واحتاج السويسري الذي يشارك في أول دورة له منذ فقدانه لقبه في بطولة ويمبلدون الإنجليزية بخسارته في ربع النهائي أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون الشهر الماضي، إلى 72 دقيقة فقط لتخطي الأرجنتيني فلوريان ماير 6-1، 7-6 (8-6) في سينسيناتي الجمعة.

ويلتقي فيدرر في وقت لاحق الجمعة، مواطنه ستانيسلاس فافرينكا الفائز على المجري مارتون فيسكوفيك 6-4، 6-3.

وستكون هذه المرة الأولى منذ دورة غشتاد السويسرية عام 2004، التي يخوض فيدرر فيها مباراتين في اليوم نفسه.

Could Roger Federer win his eighth @CincyTennis 🏆?



Federer beats Leonardo Mayer 6-1, 7-6(6) to reach the quarter-finals, where he'll face Stan Wawrinka later this evening. Get your 🍿! pic.twitter.com/2ZZHdwfuh3 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 17, 2018

وواصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المتوج في يوليو الماضي بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، مسيرته الناجحة في الدورة الأمريكية، بعد فوزه على حامل اللقب البلغاري غريغور ديميتروف 2-6، 6-3 و6-4، ويلاقي دجوكوفيتش في وقت لاحق الجمعة، الكندي ميلوش راونيتش الذي كان قد بلغ ربع النهائي على حساب دينيس شابوفالوف.

وتأهل الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الرابع إلى ربع النهائي بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس الخامس عشر 7-6 (7-4)، 6-7 (6-8)، 6-2، والبلجيكي دافيد غوفان الحادي عشر الذي تغلب على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون السادس بنتيجة 6-2 و6-4.

On to the next one 💪@delpotrojuan edges past Nick Kyrgios 7-6(4), 6-7(6), 6-2 to set up a QF showdown with David Goffin at @CincyTennis



📰: https://t.co/JlDeLY6UAwpic.twitter.com/hihyF0rQRa — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 17, 2018

ولدى السيدات، تمكنت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا، من تعويض تخلفها بكسر للإرسال في كل من المجموعتين الأولى والثانية، لتتغلب على الأسترالية آشلي بارتي السادسة عشرة بنتيجة 7-5، 6-4.

وهي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع تتفوق الرومانية على الأسترالية، بعد لقائهما في نصف نهائي دورة مونتريال الكندية الأسبوع الماضي.

وتعود هاليب إلى الملعب في وقت متأخر لتلتقي الأوكرانية ليسيا تسورينكو الفائزة على الروسية إيكاترينا ماكاروفا 7-6 (7-5)، 6-2.

Make it 7⃣ straight hard court wins for @Simona_Halep!



The Romanian defeats Barty 7-5, 6-4 to reach @CincyTennis quarterfinals. pic.twitter.com/FWmsl9V8fm — WTA (@WTA) August 17, 2018

كذلك فازت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة على الأمريكية الناشئة أماندا أنيسيموفا (16 عاما) بنتيجة 6-4، 6-4.

المصدر: أ ف ب

