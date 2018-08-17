المصري "كوكا" ينضم لأولمبياكوس اليوناني

انضم المهاجم الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" إلى نادي أولمبياكوس اليوناني، قادما من نادي براغا البرتغالي.

وأمضى اللاعب ستة مواسم في البرتغال، بدأها مع نادي ريو آفي عام 2012 وسجل له 24 هدفا، قبل الانتقال في 2015 إلى براغا حيث سجل 17 هدفا في 57 مباراة.

وقال اللاعب البالغ 25 عاما عبر حسابه على "تويتر"، "اليوم أبدأ تحديا جديدا في مسيرتي. لن أنسى أبدا النادي الذي ساعدني على الوصول إلى هنا"، في إشارة إلى براغا، شاكرا إدارته ومشجعيه.

Today I’m starting a new challenge in my career. I will never forget the club which helped me to get here. I want to thank everyone at the club for everything they have done for me, and I want to give special thanks to the fans who always supported me @SCBragaOficialpic.twitter.com/89TTcsfJgZ — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) August 17, 2018

كما نشر اللاعب صورة له وهو يوقع مع أولمبياكوس، مرتديا قميص النادي بلونيه الأبيض والأحمر، قائلا: "سعيد جدا بالتوقيع لناد كبير".

So happy to sign for such a great club...Can’t wait to start the matches and give everything on the pitch @olympiacos_orgpic.twitter.com/BPJexqlROm — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) August 17, 2018

وخاض "كوكا" 15 مباراة دولية مع منتخب الفراعنة سجل فيها خمسة أهداف، إلا أنه غاب عن تشكيلة المدرب السابق هكتور كوبر في كأس العالم 2018 في روسيا، حيث خرج المنتخب من الدور الأول.

المصدر: أ ف ب