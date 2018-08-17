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المصري "كوكا" ينضم لأولمبياكوس اليوناني

الرياضة

المصري
Reuters
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انضم المهاجم الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" إلى نادي أولمبياكوس اليوناني، قادما من نادي براغا البرتغالي.

وأمضى اللاعب ستة مواسم في البرتغال، بدأها مع نادي ريو آفي عام 2012 وسجل له 24 هدفا، قبل الانتقال في 2015 إلى براغا حيث سجل 17 هدفا في 57 مباراة.

وقال اللاعب البالغ 25 عاما عبر حسابه على "تويتر"، "اليوم أبدأ تحديا جديدا في مسيرتي. لن أنسى أبدا النادي الذي ساعدني على الوصول إلى هنا"، في إشارة إلى براغا، شاكرا إدارته ومشجعيه.

كما نشر اللاعب صورة له وهو يوقع مع أولمبياكوس، مرتديا قميص النادي بلونيه الأبيض والأحمر، قائلا: "سعيد جدا بالتوقيع لناد كبير".

وخاض "كوكا" 15 مباراة دولية مع منتخب الفراعنة سجل فيها خمسة أهداف، إلا أنه غاب عن تشكيلة المدرب السابق هكتور كوبر في كأس العالم 2018 في روسيا، حيث خرج المنتخب من الدور الأول.   

المصدر: أ ف ب

                                

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