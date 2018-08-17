رسميا.. ميسي خارج تشكيلة المباريات الودية للمنتخب الأرجنتيني

استبعد اسم النجم ليونيل ميسي من تشكيلة المنتخب الأرجنتيني الذي سيخوض مباريات ودية في السنة الحالية والتي أعلنها الاتحاد المحلي للعبة الجمعة، مؤكدا بذلك تقارير صحافية هذا الأسبوع.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن ميسي (31 عاما)، نجم برشلونة الإسباني وأفضل لاعب في العالم 5 مرات، طلب إعفاءه من المباريات الودية الأربع المتبقية للمنتخب في عام 2018، وذلك في أعقاب خروج المنتخب من الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا على يد فرنسا.

وإلى جانب ميسي، خلت التشكيلة الأرجنتينية المعلنة، والتي تضم 29 اسما، من آنخل دي ماريا (باريس سان جرمان الفرنسي)، وسيرخيو أغويرو ونيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وغونزالو هيغواين (ميلان الإيطالي).

وتستهل الأرجنتين مبارياتها الودية بلقاء غواتيمالا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في السابع من سبتمبر، وكولومبيا في نيويورك في 11 منه. ولم يتم بعد تحديد اسمي المنتخبين اللذين ستلاقيهما الأرجنتين في المباراتين الأخيرتين (أكتوبر ونوفمبر).

وستكون مباراة غواتيمالا الأولى للأرجنتين بإشراف المدرب المؤقت ليونيل سكالوني الذي تولى الإشراف على المنتخب خلفا لخورخي سامباولي، بعد إقالة الأخير في أعقاب المونديال الروسي.

ولم يتحدث ميسي لوسائل الإعلام منذ الخروج من المونديال، ما أثار شكوكا حول استمراره مع منتخب بلاده. وسبق للاعب الموهوب أن أعلن اعتزاله اللعب دوليا في أعقاب خسارة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2016 أمام تشيلي، إلا أن ميسي الذي لا يزال يبحث عن أول ألقابه مع المنتخب، تراجع عن الاعتزال.

المصدر: أ ف ب